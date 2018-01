Autore:

Giulia Fermani

UN 2017 CON I FIOCCHI PER LA CASA DEL LEONE Peugeot dice addio al 2017 con il sorriso, forte di una crescita nel mercato italiano del 10,3%, ottenuto grazie alle oltre 118 mila unità immatricolate, veicoli commerciali inclusi.

SUV, SUV E ANCORA SUV Ottenere in 12 mesi una crescita a doppia cifra, quando il resto del mercato ha registrato una media del +6,7%, è una bella soddisfazione che Peugeot deve soprattutto alla nuova gamma Suv, che da sola ha sfiorato la soglia delle 50 mila unità vendute nel solo 2017. Record nel record per la cittadina Peugeot 208 che oltre ad essere la più venduta in Italia nel 2017 ha raggiunto in 12 mesi quota 38 mila unità vendute. Promossi a pieni voti anche i Suv Peugeot 2008, che con 23 mila esemplari è il più venduto della gamma Sport Utility Vehicle e 3008, che conquista il titolo di Car Of The Year e si accomoda nel garage di ben 20 mila italiani. Ottimi risultati anche per la gamma Expert di veicoli commerciali, che nel 2017 è riuscita a ritagliarsi il 10% di quota del mercato di appartenenza, e della sorellona Peugeot Boxer, cresciuta del 14,6% .