Autore:

Giulia Fermani

NUOVO INFOTAINMENT PER L'AMMIRAGLIA Obbiettivo del secolo: essere sempre (più) connessi. Proprio con questo obbiettivo in mente Opel ha sviluppato la nuova generazione di sistemi di Infotainment Multimedia e Multimedia Navi Pro. Attualmente disponibili per la gamma Insignia (Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer e GSi), entro la fine dell'anno e nel 2019 equipaggerà anche tutte le altre vetture del marchio.

COSA OFFRE Live Traffic, prezzi dei carburanti in tempo reale, aggiornamenti delle mappe, possibilità di abbinare contemporaneamente fino a due smartphone e personalizzazione aumentata. L'aspetto personalizzazione è particolarmente importante, visto che il nuovo sistema di Infotainment studiato da Opel offre la possibilità di memorizzare fino a cinque profili utente individuali, con preferenze che vanno dalla regolazione del climatizzatore, all'equalizzazione preferita degli altoparlanti, passando per le destinazioni preferite, le playlist e i punti di interesse. Tutto accessibile da un touchscreen a colori di otto pollici e head-up opzionale. Nuovo anche l'interfaccia Human Machine di Multimedia e Multimedia Navi Pro con layout intuitivo -somiglia allo schermo dello smartphone- e accesso diretto, nella parte bassa dello schermo, ai principali comandi (audio, telefono, navigazione). Il sistema Multimedia Navi Pro è azionabile anche tramite comandi al volante e comandi vocali.