Autore:

Matteo Gallucci

TUTTI LE VOGLIONO Se siete alla ricerca di un SUV sarete felici di sapere che Opel ha rinnovato tutta la propria famiglia X con nuove motorizzazioni capaci già di rispettare le prossime regole di omologazione Euro 6d-TEMP; giocando così d’anticipo rispetto a molti altri competitor (l’obbligo scatterà a settembre 2019).

GAMMA X L’offerta SUV di Opel copre tre segmenti con tre vetture differenti: a fare da apri pista la più piccola Crossland X (4,21 metri), nel mezzo la best seller Mokka X (4,28 metri) fino alla più Grandland X (4,48 metri) gemella “diversa” della Peugeot 3008 con cui condivide la meccanica. La prova su strada è avvenuta tra l’aeroporto di Francoforte e lo stadio Opel Arena di Mainz a bordo di tutta la gamma X equipaggiata con i nuovi propulsori diesel e benzina.

NUOVI MOTORI Si parte con la Grandland X che sotto al cofano vede l’introduzione del 1.5 litri da 131 cv e 300 Nm di coppia con cambio automatico AT-8, ovviamente a otto rapporti (disponibile anche il cambio manuale a 6 marce). Si tratta di un propulsore di origine PSA (il Gruppo francese di Peugeot-Citroen-DS che ha acquisito Opel da marzo scorso) e va a sostituire il vecchio 1.6 CDTi da 120 cv. Questo nuovo turbodiesel riduce del 4% i consumi rispetto al precedente propulsore grazie alla riduzione della cilindrata e dell’attrito, con l’ottimizzazione del sistema di combustione. Consumi che scendono ancora utilizzando l’efficiente, e preferibile, cambio automatico a 8 rapporti. Le emissioni dichiarate sono di 108 g/km di CO2 mentre i consumi di 24,4km/l nel misto. Dopo una quarantina di km nel misto il computer di bordo segnala circa 19 km/l. Missione, quasi, superata! Il nuovo 1.5 diesel è un valido propulsore ma se si vuole puntare al top di gamma la scelta per la Grandland X passa al 2 litri diesel da 177 cv mentre la novità, per i benzina, è rappresentata dal piccolo e pluripremiato 1.2 PureTech da 130 cv con filtro antiparticolato GPF che verrà adottato anche dal più piccolo Opel Crossland X e Opel Mokka X.



INEVITABILMENTE IBRIDA Step by step Opel ha deciso di andare verso l’elettrificazione dei propri modelli. Sono in programma 4 modelli elettrici o ibridi prima del 2020 tra cui la Opel Corsa 100% elettrica e la Grandland X ibrida plug-in. Entro il 2024 la gamma sarà totalmente elettrificata e ci sarà l’opzione ibrida o elettrica per ogni singolo modello.