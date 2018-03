Autore:

Marco Congiu

QUELLA CHE MANCAVA La nuova Porsche Cayenne ha fatto fare un ulteriore step evolutivo al SUV del Gruppo Volkswagen. La casa è al lavoro sulla variante ibrida plug-in del suo sport utility più famoso, come dimostrano queste immagini immortalate in Sudafrica.

TANTA POTENZA Non mancherà di sicuro la potenza. Anche se non sono ancora state rilasciate indicazioni ufficiali e schede tecniche precise, la nuova Cayenne E-Hybrid plug-in dovrebbe avere diversi livelli di potenza a seconda della motorizzazione, che dovrebbe comprendere dal V6 al V8 benzina tra i 462 CV ed i 680 CV.

ARRIVA A PARIGI? Potrebbe debuttare al Salone di Parigi 2018 la Porsche Cayenne E-Hybrid. Il nome non è ancora definitivo, dato che potrebbe cambiare in diverse declinazioni come in passato con la Turbo S E-Hybrid o la 4 E-Hybrid. Nel corso dell'anno continueranno i vari test che hanno visto il SUV impegnato dai -40° del Canada ai +40° di Dubai.