Autore:

Marco Congiu

ARIA NUOVA È già tempo di dire addio all'attuale generazione di Mercedes GLE Coupé. Lanciata nel 2015, il primo SUV dalla carrozzeria sportiva prodotto a Stoccarda si basava sulla vecchia architettura M-Class, la stessa della gloriosa ML. L'auto che vedete in queste immagini è la nuova GLE Coupé 2019, pronta per il debutto l'anno prossimo.

COME CAMBIA La nuova GLE Coupé ha nel mirino la rivale di sempre, la BMW X6. Da queste prime immagini spia scattate dai nostri sempre attenti fotografi, possiamo vedere come le forme indichino chiaramente l'indole sportiva dell'auto. Verissimo, si tratta pur sempre di uno Sport Utility di quasi 5 metri di lunghezza per 2 di larghezza, ma il design del posteriore contribuisce ad addolcirne il peso, rendendo il look dell'auto più sportivo. Si intravede al posteriore un piccolo spoiler a becco d'anatra, sotto una camuffatura decisamente generosa.

NUOVI MOTORI Sotto il cofano potremmo dire addio al 5.5 litri firmato AMG che dovrebbe esser rimpiazzato da una più moderna unità da 4.0 litri V8. Gli altri frazionamenti dovrebbero prevedere tutte unità a sei cilindri in linea da 3.0 litri, tra cui dovrebbe esordire un Diesel da 340 CV montato sulla nuova GLE 400d Coupé. A ciò è lecito pensare si possa affiancare una motorizzazione mild-hybrid di ultima generazione firmata Mercedes.