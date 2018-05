Autore:

Marco Congiu

QUALCOSA SI È ROTTO Una frizione scivolosa è una delle noie più grandi che possano capitare a chi ha un'auto con cambio manuale. Specialmente se si tratta di una coupé ad alte prestazioni. Il proprietario di una BMW M3 E46 si è rivolto ad un forum di appassionati e, dopo consultazione, ha deciso di acquistare una frizione nuova. Con risultati interessanti.

CERCA NEI FORUM Dopo attenta ricerca, dopo aver ascoltato consigli ed essersi informato, l'utente di un forum si è rivolto al sicuro Amazon, certo di ricevere quanto richiesto. Una volta ricevuto il pacco e recatosi dal proprio meccanico per la sostituzione, ecco la sorpresa: la frizione ricevuta non era adeguata per la sua BMW M3 E46, dato che si trattava di una componente per una monoposto di Formula 1.

LA SORPRESA Contattata da Motor Authority, ZF – autrice della spedizione – ha confermato il fatto, confermando che una componente simile è in grado di sopportare una coppia di 900 Nm, ben superiore a quello della poderosa M3. Giusto per la cronaca, il fortunato possessore di questa frizione da F1 ha tra le mani un componente il cui valore si avvicina ai 30.000 dollari.