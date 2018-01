Autore:

Marco Congiu

FERMI TUTTI Stando a quanto riporta il Detroit News, Ford avrebbe fermato lo sviluppo della nuova generazione di Fusion, auto che in Europa conosciamo bene con il nome di Mondeo. Il giornale della città simbolo delle automobili americane afferma di essere entrato in possesso di una lettera inviata direttamente da Ford ai propri fornitori, dove indica come “cancellato” il progetto per sostituire la Mondeo attuale.

QUANDO? Non si hanno indicazioni in merito ad una data sicura a cui il progetto della nuova Ford Mondeo sia stato indirizzato. La Mondeo, o meglio la Fusion, è uno dei veri e propri cavalli di battaglia di Ford negli Stai Uniti, best-seller preceduta unicamente dai pick-up. SI profilano almeno altri tre o quattro anni di vita per un modello che già nel 2016 aveva ricevuto il classico restyling di metà carriera.

AUMENTO DI TAGLIA? Il nuovo amministratore delegato di Ford, Jim Hackett, aveva parlato pochi giorni fa di essere al lavoro su un modello di maggiori dimensioni rispetto all’attuale Mondeo/Fusion, fattore che – oltre a garantire entrate economiche più floride – manderebbe in pensione anche la Taurus. Come ulteriore indizio, da diverso tempo non si hanno più notizie o foto di muletti. Non bisogna far altro che armarsi di macchina fotografica, un po’ di pazienza e vedere quando arriverà anche da noi la nuova Ford Mondeo.