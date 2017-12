Autore:

Marco Congiu

DOLCI PROBLEMI In alcuni casi, le aziende automobilistiche sono costrette a sospendere o diminuire la produzione a causa di richieste non all'altezza delle aspettative. Non è questo il caso di Ford, che si trova alle prese con il problema opposto per quanto riguarda la nuova Fiesta: in Europa la domanda è talmente elevata da costringere lo stabilimento di Colonia agli straordinari per sfornare 100 unità in più al giorno.

SEMPRE AL TOP Da quando è stata lanciata, la Ford Fiesta ha sempre goduto di un ottimo successo di vendite. Nelle ultime generazioni, poi, la compatta americana è sempre stata stabilmente tra le top 5 del segmento. Il successo della nuova generazione ha quasi colto impreparata Ford, che si è trovata costretta a correre ai ripari sfornando 1.500 unità al giorno dalla sua fabbrica in Germania. Proprio nel paese della Merkel la Fiesta sta macinando record di vendite, risultando l'auto più venduta del mese scorso, risultato analogamente ottenuto nel Regno Unito.

FANTASTICHE QUATTRO Sono quattro le anime della nuova Ford Fiesta. Oltre all'allestimento Titanium, il classico immancabile, la compatta dell'Ovale Blu si arricchisce della sportiveggiante ST-Line, della lussuosa Vignale e della crossover Active. Tanti i livelli di potenza, con il Diesel da 1.5 litri da 80 e 120 CV, mentre i benzina sono molto variegati: il 3 cilindri EcoBoost da 100, 125 e 140 CV o il 1.1 da 70 e 85 CV.