Autore:

Marco Congiu

INIZIA LO SVILUPPO BMW ha da poco iniziato a testare la sua nuova M3. La data d'uscita della rivale dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è prevista per i primi mesi del 2020, con la nuova Serie 3 che l'anticiperà di poco. La piattaforma della nuova berlina ad alte prestazioni di monaco sarà la CLAR, stesso pianale che equipaggia le sorelle maggiori nuova Serie 5 e nuova Serie 7. Il punto di forza di questa piattaforma è l'estrema leggerezza, resa possibile grazie all'utilizzo di materiali raffinati come l'alluminio e la fibra di carbonio.

TRAZIONE POSTERIORE la trazione della nuoa BMW M3 2020 dovrebbe essere indirizzata unicamente sulle ruote posteriori, a differenza del sistema hi-tech che troviamo sulla nuova M5. Il motore dovrebbe essere il 3.0 litri twin scroll da oltre 460 CV che implementa la stessa tecnologia di iniezione di acqua già vista sulla M4 GTS.

IBRIDA O NO? Sappiamo che le nuove generazioni M di BMW saranno equipaggiate di un motore elettrico in grado di aumentare le prestazioni riducendo le emissioni. Tuttavia non è chiaro se ià la prossima BMW M3 utilizzerà questo sistema. Il cambio della nuova M3 2020 dovrebbe essere disponibile in due versioni canoniche: manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti.

STILE DI FAMIGLIA Nonostante sia pesantemente camuffata, si può già intuire il nuovo stile della BMW M3, che dovrebbe essere molto simile a quello già tracciato dalle ultime nate della casa. La fanaleria anteriore, a quanto sappiamo, dovrebbe portare l'ultima evoluzione degli angel-eyes, non più tondi ma ora decisamente più squadrati, mentre come ogni M3 che si rispetti l'auto quasi certamente avrà prese d'aria maggiorate, sfiati sul cofano motore, passaruota allargati ed estrattore posteriore.

INTERNI SPORTIVI Caratteristica principe di BMW è l'abilità di coniugare interni eleganti ma allo stesso tempo sportivi. La Nuova M3 2020 non dovrebbe assolutamente fare eccezione: ampio uso di pelle per i sedili e fibra di carbonio sapientemente installata su tutta la plancia, oltre al sistema di infotainment proprietario di ultima generazione.