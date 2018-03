Autore:

Giulia Fermani

PNEUMATICI INVERNALI PER SUV Lo scorso ottobre Nokian aveva stilato un vademecum per la sicurezza in auto in caso di maltempo, che puntava il focus sulla necessità di moderare la velocità e di controllare le condizioni degli pneumatici. La scelta degli pneumatici stessi, però, è una faccenda tutt'altro che secondaria. Ecco perché ha studiato le gomme invernali WR SUV 4: specifiche per Suv e crossover e disponibili nelle misure da 16 a 21 pollici danno il meglio di sé in caso di neve, fango e pioggia intensa.

GOMME DA NEVE PRESTAZIONALI Rispetto al modello precedente, Nokian WR SUV 3, il nuovo Nokian WR SUV 4 è stato migliorato nella frenata sul bagnato e sulla neve. Il Concept Climate Grip di Nokian, infatti, un sistema di lamelle, mescola di gomma invernale e battistrada direzionale con nervatura centrale continua, insiema alla zona centrale con artigli per la neve e ai fianchi appositamente rinforzati rende il nuovo pneumatico Nokian WR SUV 4 adatto a ogni condizione atmosferica, anche in caso di cambiamenti repentini delle condizioni di guida. In attesa di poterlo mettere alla frusta durante la prossima settimana bianca -l'arrivo sul mercato è previsto nell’autunno 2018- guarda il video in gallery.