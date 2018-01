Autore:

Giulia Fermani

IL 2018 INIZIA CON 4 NOVITA' La gamma di pneumatici invernali Nokian si arricchisce di quattro new entry per il 2018: i non chiodati Nokian Hakkapeliitta R3 e R3 SUV, Nokian WR SUV 4 e Nokian WR G4. Per l’arrivo dei nuovi modelli presso i rivenditori bisognerà attendere la primavera del 2018 mentre per la gamma completa di modelli e misure bisognerà aspettare la prossima stagione delle gomme invernali, vale a dire l’autunno 2018.

LE NOVITA' NOKIAN 2018 I nuovi pneumatici invernali non chiodati Nokian Hakkapeliitta R3 e R3 SUV sono stati concepiti per essere utilizzati in quei Paesi dove l’inverno è più rigido, come i Paesi Nordici, la Russia e il Nord America. Più traversale e adatto tnato alle condizioni climatiche dell’Europa Centrale quanto a quelle, più proibitive, del Nord America, è il Nokian WR SUV 4, uno pneumatico per SUV che promette sicurezza anche alle alte velocità. Lo pneumatico Nokian WR G4, invece, garantisce una guida sicura in ogni situazione, dalle forti nevicate al fango e dalla piogge torrenziale al solleone che rende bollente l’asfalto.