Autore:

Giulia Fermani

VERSO LA GUIDA AUTONOMA Lo avevano già annunciato lo scorso anno e ora è arrivata la comunicazione ufficiale: la tecnologia ProPILOT di Nissan sale a bordo del nuovo Qashqai 2017 per regolarne sterzo, accelerazione e frenata durante la guida. Attiva in autostrada a corsia singola, e ottimizzata per gestire situazioni di traffico a bassa e alta velocità, la tecnologia ProPILOT al momento del lancio è disponibile sulla motorizzazione 1.6 dCi 130 cv 2WD e 4WD manuale e 2WD automatico.

COS'E' IL PROPILOT E COME FUNZIONA Portata al debutto in Giappone a bordo di una Nissan Serena -monovolume ormai scomparsa dai nostri listini- la tecnologia ProPILOT per la guida autonoma sfrutta l’azione di una telecamera a lente singola e di un software che ne elabora le immagini e dialoga con l’auto, dicendole quando accelerare, quando frenare e quando sterzare. Per attivare il sistema ProPILOT basta premere un tasto sul volante e premendo il tasto SET l’auto mantiene la velocità impostata, la distanza di sicurezza dal veicolo che precede e la posizione al entro della corsia occupata. In base alle condizioni del traffico il sistema può fermare l’auto e farla ripartire in automatico, a patto che la sosta duri non più di tre secondi. In quel caso è necessario l’intervento del guidatore.

Listino alla mano ecco la disponibilità del sistema ProPILOT sui diversi allestimenti di Nissan Qashqai 2017:

ProPILOT (per versioni manuali): Cruise Control Intelligente, Sistema

Intelligente di mantenimento della corsia N-CONNECTA dCi 130 manuale 2WD/4WD (acquistabile esclusivamente se

combinato con opt. Driver Assist Pack) 600 euro (IVA inclusa) ProPILOT (per versioni automatiche): Cruise Control Intelligente, Sistema

Intelligente di mantenimento della corsia, Traffic Jam Pilot N-CONNECTA dCi 130 Xtronic 2WD (acquistabile esclusivamente se combinato con

opt. Driver Assist Pack) 1000 euro (IVA inclusa)

Guarda il video tutorial rilasciato da Nissan che spiega nel dettaglio il funzionamento della tecnologia ProPILOT.