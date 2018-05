Autore:

Giulia Fermani

SERVE LO SFORZO DI OGNUNO A volte sembriamo dimenticarcene che viviamo su questo pianeta. Sembriamo non notare la nube di smog che aleggia sulle nostre teste ogni volta che usciamo di casa - in fondo già facciamo quella cosa delle targhe alterne, giusto?- e sembriamo pensare che non siano affar nostro le tonnellate di plastica dispersa in mare che finisce per accumularsi sulle spiagge in ogni angolo del mondo. Invece in questo mondo di cui non ci curiamo abbastanza, come se fosse il giardino del vicino, qualcosa da guarare e giudicare da debita distanza, ci viviamo tutti. E il come dipende solo da noi. Per dare forza a questo concetto Nissan si è affidata a Margot Robbie - la bellissima Naomi Lapaglia di The Wolf of Wall Street- già ambasciatrice Nissan per i veicoli elettrici e la sostenibilità. In questo breve video l'attrice ha indossato la sua muta per farsi portavoce, attraverso il suo amore per il surf, di un cambiamento di abitudini che deve partire dal modo di muoversi: trasformando il modo in cui guidiamo, infatti, possiamo trasformare il modo in cui viviamo. Guarda il video.