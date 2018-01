Autore:

Lorenzo Centenari

VERBALE 2.0 Multa per raccomandata, addio. Almeno, per chi ha già attivato la propria casella di Posta elettronica certificata. Da ieri martedì 16 gennaio 2018 è in vigore il nuovo standard di notifica elettronica delle infrazioni al Codice della Strada. Il verbale digitale verrà d'ora in avanti trasmesso via Pec e manderà progrssivamente in pensione il formato cartaceo classico.

MI DIA IL SUO INDIRIZZO (PEC) La rivoluzione dei verbali elettronici è l'effetto di un decreto del Ministero degli Interni approvato lo scorso 18 dicembre e ieri pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La misura prevede che gli organi di polizia notifichino al trasgressore la sanzione in via prioritaria in forma elettronica, trasmettendo il verbale all'indirizzo Pec (qualora esistente) dell'automobilista o il motociclista colto in fallo, dopo essere risaliti al suo domicilio digitale consultando l'apposito Indice nazionale.

MESSAGGIO VIRTUALE, SANZIONE REALE Il verbale accede dunque al mondo virtuale, ma le tempistiche rimangono le medesime. Per le forze di polizia, la notifica si compie nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della Pec. Per il destinatario, invece, i termini decorrono da quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna. Che il trasgressore legga o meno il messaggio di posta, i termini di pagamento in misura scontata restano 5 giorni. Per il pagamento in misura ridotta, 60 giorni. Ricorso? 30 giorni di tempo per appellarsi al Giudice di pace, 60 giorni per presentare opposizione al Prefetto.

LA MULTA ARRIVA GRATIS Per chi invece ancora non possiede una casella di Posta elettronica certificata, nulla cambia. La multa per eccesso di velocità o infrazioni di altro genere gli verrà recapitata per posta ordinaria o per corriere privato, appesantita in questo caso da spese di notifica che possono raggiungere valori assai antipatici. Azzerate, al contrario, le commissioni di notifica per chi riceve la "notizia" in formato digitale.