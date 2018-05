Autore:

Marco Congiu

AVVISTATA La Mercedes GLC, SUV lanciato nel 2015 come sostituto della celeberrima GLK, si avvicina al più classico dei restyling di metà carriera. In queste foto possiamo mostrarvi come stia già girando su strada una versione dello Sport Utiliy di Stoccarda con il frontale camuffato, segno tangibile di come sia vicino il lancio dell'auto aggiornata al 2018.

COSA CAMBIA: ESTERNI In questo muletto, possiamo vedere come cambi lievemente la firma luminosa anteriore della GLC 2018, oltre ad alcuni particolari delle prese d'aria poste sotto opportune protezioni. Il posteriore invece è molto simile alla GLC 2015, mentre con ogni probabilità dovrebbe arrivare una versione ibrida plug-in con il restyling.

COSA CAMBIA: INTERNI Gli interni della nuova Mercedes GLC 2019 si avvicinano molto ai dettami stilistici tracciati dalla nuova Classe A e CLS su tutte. Centralmente, sulla plancia, spicca un display dell'infotainment da 10.25”, che verosimilmente dovrebbe essere compatibile con i comandi touch. Non si sa, invece, se il SUV sarà in grado di utilizzare la tecnologia MBUX, ovvero l'assistente vocale di ultima generazione lanciato con la nuova Classe A.