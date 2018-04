Autore:

Marco Congiu

USA VS GERMANIA Fece molto scalpore quando Tesla Model S superò a livello europeo le vendite della Mercedes Classe S. La casa di Stoccarda, dopo aver annunciato la strategia di elettrificazione ad ampio raggio della propria flotta ed aver lanciato la Smart EQ forTwo al Salone di Ginevra, è attesa da una cascata di novità elettriche nei prossimi anni. Tra queste, non dovrebbe mancare la versione a zero emissioni della Classe S, la EQ S. E ci sarebbero già le prime conferme.

INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE Non è un mistero che Mercedes stia spingendo forte sull'elettrificazione dei motori a combustione interna, con un focus particolare sui Diesel grazie all'introduzione di un motore da 48 Volt capace di funzionare sia come alternatore sia come propulsore full-electric, come abbiamo visto sulla nuova CLS 2018.

QUATTRO ANNI? La EQ S, la versione totalmente elettrica della Classe S, dovrebbe arrivare nel 2022. Per quella data, l'autonomia garantita dalla batteria dovrebbe essere ben superiore agli attuali 700 km circa di una Tesla Model S P100 D, oltre ad implementare sistemi di guida assistita di un livello superiore a quelli attualmente in commercio. Non ci resta che aspettare e vedere.