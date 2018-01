Autore:

Marco Congiu

AL TOP Mercedes-Benz si conferma leader mondiale come costruttore di automobili premium. La Stella di Stoccarda ha chiuso l'anno appena trascorso con oltre 2,6 milioni di auto vendute, segnando un secco +9,9% di aumento sul 2016. Ad incidere principalmente sul risultato sono state le vendite dei SUV e delle compatte.

MADE FOR CHINA Mercedes è forte di una significativa crescita in Cina, paese che con quasi 600.000 veicoli venduti è il primo mercato di riferimento per il costruttore, con quasi un quinto delle vendite nella Repubblica Popolare. E proprio grazie ai successi ottenuti i Cina Mercedes è riuscita a rimanere davanti a BMW ed Audi, storici rivali.

FUTURO ELETTRICO Come per quasi la totalità delle case automobilistiche, anche Mercedes sta investendo ingenti risorse per quanto riguarda la mobilità elettrica. La speranza di fondo del costruttore tedesco è di continuare a mantenere il margine di vantaggio sulla diretta concorrenza, e magari anche ampliarlo grazie a diverse novità che esordiranno nel corso del 2018, nuova Classe A in testa.