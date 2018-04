Autore:

Giulia Fermani

TI SORRIDONO I MONTI Il primo disegno di una Land Rover, oltre 70 anni fa, era stato fatto dall'ingegnere di Rover, Maurice Wilks, nella sabbia di Red Wharf Bay ad Anglesey, nel Galles. Per celebrare il particolare anniversario di come è stata pensata per la prima volta la Land Rover originale, oggi il disegno una gigantesca Land Rover Defender svetta in cima alle Alpi francesi grazie al lavoro dell'artista Simon Beck. Come è arrivato a oltre 2.700 metri dal livello del mare? Bè, a bordo di una Defender, ovviamente.

UN TEASER NELLA NEVE La trovata pubblicitaria di Land Rover ha portato l'artista della neve Simon Beck a ricreare la forma iconica della Land Rover Defender, facendo sì che si estendesse per oltre 250 metri nella neve delle Alpi francesi. Lo stesso artista riferendosi all'impresa, l'ha definita, proprio in virtù di quella forma inconfondibile " l'opera d'arte più riconoscibile che abbia mai realizzato". Che in quelle linee si nasconda l'aspetto della nuova Defender che a Coventry stanno preparando per il 2019?