Autore:

Giulio Scrinzi

SPLENDIDO SPLENDENTE Se vi servono dei prodotti specifici per pulire gli interni della vostra auto, camper, camion o imbarcazione… allora ecco a voi la nuova linea Power Out Turtle Wax prodotta da Lampa, che sfrutta l’inedita tecnologia Odor-X a micro particelle di ossigeno, che cattura ed inibisce qualsiasi odore rendendo tappeti e moquette come appena usciti dalla fabbrica.

CARPET & MATS Iniziamo dal primo, il Turtle Wax Carpet & Mats: si tratta di uno smacchiatore ad alto potere pulente, specifico per moquette e tappeti e che grazie alle setole della spazzola integrata gli agenti pulenti penetrano nel profondo le fibre, rimuovendo sia lo sporco più superficiale che le macchie più ostinate. Il prezzo? 13,66 euro.

UPHOLDERY CLEANER & PROTECTOR Il secondo prodotto è invece più specifico, ed integra la tecnologia a particelle di ossigeno in una formulazione più delicata, studiata appositamente per le tappezzerie di veicoli ed imbarcazioni ma ideale anche per l’uso domestico. La morbida spazzola penetra con facilità tra i sedili, accarezzando il tessuto e catturando delicatamente pelucchi, peli di animali e sporco. Sarà disponibile al prezzo di 13,66 euro.

LEATHER CLEANER & CONDITIONER Per i sedili in pelle, invece, esiste una schiuma rivitalizzante con aggiunta di balsami naturali che mantiene la pelle morbida ed elastica, preservandola dall’invecchiamento, dallo scolorimento e dalle screpolature. In un'unica applicazione pulisce sporco e macchie dai sedili, lasciandoli lisci, senza essere appiccicosi o unti, rilasciando in aggiunta una fragranza di pelle che dura nel tempo. Quanto costa? 15 euro.

SEEK & DESTROY ODORS L’ultimo prodotto è, infine, studiato per neutralizzare tutti i cattivi odori che possono rimanere all’interno dell’abitacolo (fumo, animali, cibo e altro ancora). Si spruzza attraverso il pratico nebulizzatore senza lasciare residui ed immediatamente rilascia un gradevole profumo che mantiene l’auto fresca fino a 30 giorni. Il prezzo? 12,57 euro