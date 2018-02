Autore:

Marco Congiu

QUELLA NUOVA La Kia Stinger è l'auto della svolta per la multinazionale coreana. È una gran turismo che offre tanto al piacere di guida, all'abitabilità e alla personalità, come abbiamo già avuto modo di vedere da vicino nel corso della nostra prova a Palma de Maiorca. Adesso, però, conosciamo anche i prezzi per l'Italia della versione spinta dal 2.2 litri Diesel da 200 CV e dal 3.3 V6 benzina da 370 CV.

I PREZZI PER L'ITALIA La Kia Stinger parte da 47.500 euro per la motorizzazione Diesel in allestimento GT-Line. Sono solo due gli optional a richiesta: il tetto panoramico e la trazione all wheel drive, a 2.000 euro in più del prezzo di listino. Per chi volesse esagerare c'è la Kia Stinger GT, offerta ad un prezzo di partenza di 55.000 euro.

TUTTO DI SERIE La Kia Stinger ha praticamente tutto di serie: dal cambio automatico con convertitore di coppia a 8 rapporti – fatto in casa, non il celebre ZF – Drive Mode Select con 5 modalità di guida, Cruise Control adattivo, sedili in pelle, fanaleria full LED, telecamera Around View Monitor da 360°, audio firmato Harman Kardon ed head-up display. E, ovviamente, 7 anni di garanzia inclusi.

ANCHE SHOOTING BRAKE? Con la Stinger, Kia prova a cambiare la percezione generale del proprio marchio. Non più solo, quindi, SUV e utilitarie, ma anche auto sportive da 270 km/h, capaci con una strategia di prezzi aggressivi di andare contro marchi premium come Audi A5 e BMW Serie 4. E al Salone di Ginevra, poi, potremmo rimanere stupiti con gli effetti speclai di una shooting brake ricavata dalla concept proceed vista al Salone di Francoforte. Riusciranno gli uomini di Seoul a vincere la scommessa?