Autore:

Lorenzo Centenari

VIDEO SHOCK Premessa: le immagini sono forti e potrebbero urtare un pubblico particolarmente sensibile. Ma il dovere di cronaca ci impone di pubblicare un documento che all'episodio dell'incidente mortale che ha coinvolto una Volvo XC90 a guida autonoma della compagnia di taxi Uber aggiunge dettagli determinanti. Ecco il video dell'impatto: la polizia di Tempe ha deciso di diffonderlo anche in rete.

DOPPIA PROSPETTIVA Una clip di 23 secondi registrata dal sistema di bordo mostra dapprima le immagini riprese dalla telecamera orientata verso la strada. Segue un video che inquadra invece il conducente durante i secondi immediatamente precedenti al crash. Cosa apprendiamo, in più rispetto a prima? Innanzitutto, che la vittima non è esattamente sbucata dal nulla all'improvviso. La donna colpita dal robotaxi Uber occupava già da qualche secondo la sede stradale.

TO BE CONTINUED Altro particolare importante riguarda inoltre il tester. Dal video si nota distintamente come l'uomo sul sedile anteriore della Volvo fosse per lunghi istanti distratto, con lo sguardo rivolto verso il basso. Le drammatiche immagini diffuse in mondovisione alimentano il dibattito sulla sicurezza dei veicoli a guida autonoma, la cui tecnologia è ancora allo stato embrionale. Senza contare la legislazione in materia, ancora tutta da scrivere.