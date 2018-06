Autore:

Giulia Fermani

UN VIAGGIO A IMPATTO ZERO La piccola elettrica Renault Zoe sarà presto protagonista del programma " In viaggio con mia figlia". In onda la domenica alle 10.50 su Rete4 a partire dal 10 giugno, il programma racconterà il viaggio, suddiviso in sei tappe, attraverso l'Italia di Syusy Blady e di sua figlia, Zoe Roversi Giusti. Viaggio compiuto a bordo, ovviamente, della ecologica Renault Zoe, per entrare nei luoghi in punta di piedi, chiedendo permesso e abiutare le persone alla normalità della mobilità elettrica. 7

MOVEDIFFERENT Sei puntate, da venticinque minuti ciascuna, per raccontare la bellezza e la complessità del nostro Paese. Ma anche per dimostrare agli scettici che un simile viaggio, dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, passando per il Lazio e la Campania, con un'auto elettrica, si può fare. La berlina elettrica che porta il nome di una delle protagoniste femminili del programma, Zoe, offre infatti 300 km di autonomia, capacità di ricarica a tutte le potenze disponibili fino a 43 kW.