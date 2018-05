Autore:

Lorenzo Centenari

AUTO VS PEDONE Un fenomeno contagia incroci ed attraversamenti, negli Stati Uniti ma non solo. L'epidemia di pedoni. Uno studio dell'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) calcola come il monte delle vittime della strada che al momento dello schianto erano a piedi sia aumentato, dal 2009, addirittura del 46%. La ricerca non si limita a misurare le proporzioni della piaga. Individua anche i responsabili: secondo l'IIHS, la colpa è dei Suv. Per una serie di ragioni.

PROVE CONTRO Il report statunitense vale in linea di massima anche per l'Europa: gli impatti tra auto e pedoni non solo sono oggi più frequenti di una volta. A crescere in modo esponenziale sarebbe anche il tasso di mortalità, +29% dal 2010. Grazie alla lente di ingrandimento, apprendiamo anche come una larga quota di fatalità veda coinvolto proprio uno sport utility. Gli impatti letali tra pedoni e Suv sarebbero cresciuti dell'81%, più di ogni altra categoria di automobili.

LE DIMENSIONI CONTANO A moltiplicare il grado di pericolosità dei Suv per i pedoni sarebbero sia le maggiori dimensioni, sia la potenza spesso elevata, sia soprattutto il design della sezione frontale, più verticale e alto da terra che non nel caso di altre tipologie di carrozzeria. Se incrociamo le caratteristiche naturali dei Suv-crossover con la popolarità che essi stanno registrando ad ogni latitudine, ecco spiegata la inquietante statistica.

PEDESTRIAN AIRBAG? L'IIHS non criminalizza i Suv, limitandosi a riportare i fatti. Dall'Istituto parte tuttavia l'invito per i costruttori a prendere in seria considerazione l'ipotesi di ripensare il disegno stesso del cofano, quello dei gruppi ottici in modo particolare, dei propri modelli a guida alta. Altre proposte includono airbag per i pedoni, paraurti imbottiti di materiali più soffice, fari che collassano su se stessi in caso di impatto, e altri palliativi ancora.

SUV CROCE E DELIZIA Sensibili e a conoscenza del tema, dal canto loro le Case si sono sin qui concentrate su tecnologie di sicurezza attiva basate per lo più sulla combinazione di radar e telecamere, come la frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedone. Soluzioni che numerose vite già hanno salvato, ma non abbastanza. Periodicamente, per un verso o per l'altro, i Suv tornano a frequentare il banco degli imputati.