Autore:

Giulia Fermani

TUNING AUTO: LA FOTOGALLERY DEGLI ORRORI Ricorate Pimp my Ride, il programma di MTV dove vecchie auto in cattivo stato dopo alcune ore sotto le mani di esperti meccanici e l'aggiunta di un gran numero di accessori tornavano a nuova vita? Ecco, se quello vi aveva fatto apprezzare -come a me- il concetto di tuning, al contrario questa gallery vi farà certamente ringraziare il cielo per il fatto che il tuning in Italia è sostanzialmente vietato (In Italia, per legge, la maggior parte delle componenti dell'auto richiede una nuova omologazione, se sostituita con una di diverse specifiche: cosa tutt'altro che semplice, NdR).

I PEGGIORI PIMP MY RIDE Perché? Questa è la domanda che mi sono fatta in loop di fronte a ognuna delle immagini in gallery. Cosa può spingere una persona normale a ricoprire di pelo una incolpevole Fiat 500 per farla assomigliare a un'orsetto di peluche su ruote? O, anche, a impiastricciare un'auto da circa 150 mila euro come questa Mercedes AMG GT per farla assomigliare alla DeLorean di Ritorno al Futuro? Ai postumi (della sbronza) l'ardua sentenza.