Autore:

Giulia Fermani

SICUREZZA AUTO 2.0 Il tetto panoramico piace a molti automobilisti ma il problema della sicurezza dissuade molti di loro dalla scelta di questo tipo di accessorio. Ecco perché Hyundai ha messo la firma sul primo brevetto di airbag da tetto, che promette di proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento dell’auto, impedendone anche la fuoriuscita se il tetto è aperto.

COME FUNZIONA? Come funziona l'airbag per tetti panoramici? Installato all'interno del tetto apribile, il nuovo brevetto di Hyundai assomiglia all'airbag a tendina che viene dispiegato a fianco dei finestrini del veicolo in caso di impatto laterale. L’attivazione dell’airbag avviene qualora il sensore riveli una modifica dell'angolo di sterzata tale da suggerire il ribaltamento dell'auto. La sicurezza per i passeggeri è garantita dal gonfiaggio del cuscino con il gas, che assicura di coprire l'intera superficie del tetto del veicolo in soli 0,08 secondi.