Autore:

Giulio Scrinzi

RIEMPILA D’ATTENZIONI È arrivato il momento di festeggiare San Valentino e per questo motivo Hyundai ha pensato di creare una particolare promozione per tutti i suoi clienti. Si chiama “Riempila d’attenzioni” e offre il 20% di sconto su tutti gli accessori originali della gamma Hyundai, valida su tutti i modelli e attiva dal 9 al 28 febbraio. Come sfruttarla? Recandosi alla concessionaria più vicina oppure prenotando il cambio accessori sul sito ufficiale Hyundai.