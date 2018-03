Autore:

Marco Congiu

ARRIVA LA CAVALLERIA Gran Turismo Sport è uscito lo scorso ottobre per PS4. Il parco auto, inizialmente non all'altezza dei capitoli precedenti, si sta pian piano espandendo, anche grazie ad un'aggiunta costante di mezzi piuttosto interessanti. La settimana del 26 marzo dovrebbe vedere un0ulteriore aggiunta sotto questo aspetto, con il ritorno di alcuni modelli storici ed altre supercar di ultima generazione. Vediamole nel dettaglio.

GIRO DEL MONDO Arrivano da ogni parte del mondo le auto che saranno inserite nel prossimo pacchetto di GT Sport. Per adesso ne conosciamo 10 su 13: la BMW M3 E30, la Lexus RC F Super GT e la RC F da corsa, la Mazda RX-7, la nuova Aston Martin DB11, la Ford Mustang del 1970 e la GT40 e la Nissan Skyline GT-R R33. Le 3 mancanti sono ancora avvolte nell'ombra.

RIVOLUZIONE Gran Turismo Sport rappresenta il capitolo che più di tutti ha diviso critica e appassionati. Aver puntato forte da subito sulla componente di gioco online e l'assenza di una carriera come in passato, ha esposto il titolo alle critiche. Allo stesso modo, aver investito tutto nell'online ha contribuito all'espansione del videogame all'interno di una community appassionata, garantendo sempre agli utenti gare regolari e regolate a seconda del loro livello di competitività. Soprattutto, con un colosso come Poliphony Digital alle spalle, c'è da scommetterci che il titolo riceverà continui aggiornamenti user-friendly.