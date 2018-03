Autore:

Marco Rocca

GOMMA AL MUSCHIO Direte voi: cosa hanno in comune uno pneumatico e il muschio? Apparentemente nulla, se non per il fatto che Goodyear sta sviluppando un concept di gomma per auto che sfrutta le sue caratteristiche. Come? Si chiama Goodyear Oxygene ed è il primo pneumatico al mondo ad avere una struttura contenente muschio vivo all’interno del fianco.

MENO CO2 E' stato pensato con lo scopo di pulire l'aria che respiriamo e di riciclare gli pneumatici usati. Nel primo caso è proprio il muschio a giocare il ruolo chiave, assorbendo l’umidità e l’acqua dalla superficie stradale, attivando una vera e propria fotosintesi che rilascia ossigeno nell’aria. Per fare un esempio, in una città dalle dimensioni simili all’area urbana di Parigi, con circa 2,5 milioni di veicoli, il suo uso genererebbe quasi 3.000 tonnellate di ossigeno e assorbirebbe più di 4.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno.

STAMPA 3D Nel secondo caso, Oxygene presenta una costruzione non-pneumatica realizzata con stampa 3D. Utilizza infatti polverino di gomma proveniente da altri pneumatici riciclati. In più, la sua struttura aperta promette maggiore sicurezza, migliore aderenza sul bagnato e un maggiore assorbimento dell’acqua dal battistrada.

VERSO IL FUTURO “Si prevede che entro il 2050 più di due terzi della popolazione mondiale vivrà nelle città, pertanto la pressione sulle reti di trasporto nei contesti urbani aumenterà in modo significativo,” dichiara Chris Delaney, Presidente di Goodyear EMEA. “Infrastrutture e trasporti più verdi e più intelligenti saranno fondamentali per affrontare le sfide più urgenti della mobilità e dello sviluppo urbano.” Ispirato ai principi dell’economia circolare, con una particolare attenzione alla riduzione degli scarti dei materiali, delle emissioni e della dispersione di energia, il concept Goodyear Oxygene potrebbe integrarsi perfettamente nello scenario urbano del futuro. Guardo il video qui sotto