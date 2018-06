Autore:

Giulia Fermani

GO FASTER A chi non tremano le vene nei polsi di fronte alle scene di guida acrobatica al cinema o in TV, al modo di Mustang VS Charger in Bullit? Cimentarsi in certe peripezie, però, non è per tutti. A meno di non voler volare fino a Manchester per partecipare al programma Go Faster di Ford UK. Il corso di guida acrobatica continua infatti a fine mese nella città del Regno Unito e vi mette al volante di bolidi come Focus RS e Mustang.

INFO, PREZZI Dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Londra, Madrid e Parigi torna il corso, della durata di un giorno, che impegnerà i partecipanti in drifting e gare di acchiappo tra Mustang e Focus RS equipaggiate con telecamere che riprenderanno l’inseguimento. Le immagini verranno usate come trailer del film Go Faster, dove l’ autista è stato ingaggiato per aiutare nella rapina da casinò. Prezzi: da 78 euro a 170 euro a persona.