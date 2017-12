Autore:

Lorenzo Centenari

SORPRESE SOTTO L'ALBERO Attenti, durante pranzi natalizi coi parenti e pomeriggi a passeggio per il centro, a non fare a voi stessi il regalo più sgradito. Molto gradito, invece, ai ladri. Le statistiche ufficiali mostrano come i furti d'auto siano in leggero calo, tuttavia le Feste sono da sempre un momento favorevole ai criminali. Se siete a casa, chiudete il garage a doppia mandata, insomma. Specialmente se vivete a Roma. I dati: nei primi sei mesi del 2017, la Polizia ha registrato una flessione dell'8,8% del fenomeno delle auto rubate. Si tratterebbe di 50.634 esemplari. In dimunizione dell'8,4% anche i furti a due ruote (20.292 tra motociclette e scooter) e di mezzi pesanti (1.158 unità, in calo del 24,8%).

REFURTIVA RECUPERATA Cresce, contemporaneamente, la quota dei singoli ritrovamenti: mentre l'anno scorso il tasso di successo era sceso del 7,6% rispetto al 2015, da gennaio a giugno 2017 sono stati rinvenuti in tutta Italia 49.184 tra auto (+51,9%), moto (+47,4%) e mezzi pesanti (+277,1%). Un passo avanti significativo, al quale contribuisce in larga misura anche il progresso compiuto da antifurti e altri dispositivi tecnologici in dotazione sia ai veicoli, sia alle Forze dell'ordine.

ROMA LADRONA Il ritrovamento è sempre un sollievo, ma la piaga resta, e debellarla è una sfida quotidiana. Basti dire che, al netto del calo dei casi di furti di veicoli a motore, ogni giorno spariscono in media 278 auto, circa 11 ogni ora. La preferita dai ladri è sempre la Fiat Panda, anche in ragione della sua larga diffusione. La geografia dei topi d'auto vede invece Roma (8.642 episodi) sorpassare Napoli (6.903 furti) nella speciale graduatoria delle città più esposte al rischio. Quasi una vettura su cinque (il 17% del totale nazionale) viene dunque scassinata nella capitale, mentre ai piedi del Vesuvio si concentra "solo" il 13% dei casi. Seguono Milano con 3.928 furti (il 7,76%), Bari con 3.222, poi Catania (2.800), Torino (2.303), Palermo (2.073), Caserta (1.601), Foggia (1.391) e Barletta-Andria-Trani con 1.095 colpi. A Natale, siate buoni. Ma i doni, fateli a chi vi vuole bene.