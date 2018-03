Autore:

Giulia Fermani

PER LA CURA DEL CLIMATIZZATORE Nonostante le temperature ancora rigide in quasi tutta Italia il cambio di stagione si fa sempre più vicino. Per accogliere al meglio la primavera e godersi i propri spazi, in auto e in casa, Fra-ber ha aggiunto al suo catalogo lo spray Deotex Plus. Sanitizzante e profumato Deotex Plus è nato per la manutenzione dell’ Impianto di Climatizzazione di Auto, Camper e Ambienti Domestici ed è in vendita in confezione spray monouso da 250 ml al prezzo di 5,68 euro.

COME SI USA Come funziona Fra-ber Deotex Plus? Per prima cosa è necessario avviare l’auto e accendere l’aria condizionata in modalità ricircolo al massimo della ventilazione e aprire tutte le bocchette d’areazione. Dopodiché appoggiare la bomboletta sul tappetino del passeggero, erogare fino al blocco della valvola e uscire dall’auto. A quel punto bastano circa 10 minuti a porte e finestrini chiusi perché Deotex faccia effetto. Prima di risalire in auto, però, fate arieggiare per circa 5 minuti.