Autore:

Marco Congiu

REALTÀ VIRTUALE Los Angeles in questi giorni ha gli occhi di tutti i fan di videogames del mondo puntati addosso. È in corso di svolgimento, come ogni anni, l'E3, attesissima fiera dove software house e sviluppatori indipendenti presentano i propri prodotti. Non manca pane per i denti dei più accaniti videogiocatori di titoli di corse automobilistiche. Su tutti, ha destato particolarmente impressione Forza Horizon 4. Versione più arcade della fortunata serie Forza Motorsport, Forza Horizon 4 porta con sé tantissime novità.

CHE GARAGE! Sono oltre 450 le auto presenti nel garage virtuale di Forza Motorsport 4. Dalle prime immagini del trailer, possiamo vedere la nuova McLaren Senna presentata all'ultimo Salone di Ginevra. A contrastare il V8 inglese troviamo la Lamborghini Centenario, l'Aston Martin Vulcan e la Bugatti Chison, ma non mancano anche buggy e auto da rally. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

QUANDO ARRIVA Il nuovo Forza Horizon 4 uscirà il prossimo 2 ottobre su Xbox One e PC Windows 10. Interessante sapere che gli sviluppatori promettono una risoluzione in 4K a 60 fps. Le migliorie tecniche sono concentrate nel sistema di guida che, pur proponendo un'esperienza più simile all'arcade rispetto alla simulazione specifica, si profila come un ottimo entertainer anche per i videogiocatori più esigenti. Non si conosce ancora il prezzo al day-one.