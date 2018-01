Autore:

Giulia Fermani

E’ UN DURO LAVORO MA QUALCUNO LO DEVE FARE Forse vi ricorderete del Drift Stick, l’accessorio -in vendita a 999 dollari- per Focus RS che Ford Performance ha presentato al SEMA di Las Vegas 2017 che permette di forzare (e controllare) il drifting. A metterlo alla prova in questo video sono gli ingegneri di Ford Performance, a bordo dell'ultima Ford Focus RS a trazione integrale.

IL VIDEO DEL TEST Il funzionamento del Drift Stick è del tutto simile al freno a mano idraulico delle auto da rally e, fanno sapere da Ford Performance, è pensato per il solo uso in pista. Per assicurarsi del corretto funzionamento dell’accessorio, prima di offrirlo al pubblico, chi meglio degli impiegati di Ford Performance che lo hanno sviluppato? Guarda il video.