Autore:

Emanuele Colombo

CUGINA D'AMERICA Negli USA l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha effettuato i crash test su sette crossover compatti e la Ford Escape 2018, parente della nostrana Ford Kuga che da noi prese 5 stelle, ha ottenuto "scarso" nelle prove di impatto leggermente disassato. Il test in questione non è contemplato dalle prove europee EuroNCAP e prevede che un quarto della superficie frontale dell'auto colpisca una barriera indeformabile a 40 miglia l'ora: quasi 65 km/h (si veda il video che pubblichiamo).

LE MISURAZIONI Secondo l'IIHS, la deformazione della struttura ha ridotto sensibilmente lo spazio a disposizione del passeggero anteriore destro, con un arretramento di 25 centimetri del montante superiore rispetto ai 12,5 centimetri misurati nel test relativo al lato guida. Il pannello porta lato passeggero è stato spinto di 10 centimetri verso l'interno dell'abitacolo. "Le misurazioni sul manichino indicano che, nel mondo reale, un impatto del genere renderebbe probabili lesioni dell'anca destra".

RINFORZATA SOLO A SINISTRA I tecnici della IIHS riferiscono che l'anno scorso Ford aveva rinforzato la struttura della Escape dal lato del conducente, ma non ha adottato lo stesso accorgimento dal lato del passeggero anteriore. Non è dunque un caso se il crash test relativo al lato del guidatore abbia dato esito “accettabile”.

PER IL RESTO BENE Negli altri tipi di impatto la Ford Escape 2018 si è comportata bene, ottenendo un punteggio "buono" nell'urto disassato frontale contro barriera deformabile, nell'urto laterale, per la resistenza del tetto e i sistemi di ritenuta del capo. È stata altresì giudicata “positiva” la protezione degli occupanti da lesioni al collo, alla testa, al torace, alle gambe e ai piedi.

I COMPETITOR Gli altri sei crossover compatti sottoposti a test includevano la BMW X1, la Chevrolet Equinox, la GMC Terrain, la Jeep Compass, la Mitsubishi Outlander e la Mitsubishi Outlander Sport. Di questi, l'unica a non aver ottenuto punteggi elevati è stata la Outlander Sport perché, per motivi ancora da accertare, i suoi airbag laterali a tendina laterali non si sono gonfiati. Al contrario la Mitsubishi Outlander standard si sarebbe qualificata per il riconoscimento Top Safety Pick Award.