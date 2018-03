Autore:

La Redazione

EMERGENZA La spia rossa della batteria che si illumina sul quadro strumenti. E nel bel mezzo della marcia, il motore va in stallo e l'auto diventa ingovernabile. Colpa, a quanto pare, di un difetto dell'alternatore. L'anomalia colpirebbe una decina di modelli Fiat, e una campagna ufficiale di richiamo su oltre 15.000 esemplari prodotti tra il 2016 e il 2017 sarebbe già in corso. Ma i proprietari italiani stiano tranquilli: il problema interessa esclusivamente il mercato brasiliano. Almeno, per il momento. Così come nessun incidente sarebbe ancora stato provocato da questo antipatico vizio del circuito elettrico.

CONTAGION Quali i modelli interessati dal richiamo Fiat? Il rischio di un guasto coinvolgerebbe un lotto di esemplari di Fiat Siena, Idea, Uno, Palio, Palio Weekend, Palio Fire, Fiorino, Grand Siena, Punto e Strada. Tutte auto quindi di piccola o media cilindrata, che in Brasile registrano una larga diffusione. Gli interventi di ripristino, gratuiti, sono in programma a partire da oggi: un'ora di lavoro in officina, assicurano dalla Casa. E il problema scompare. La campagna di richiamo, ripetiamo, esclude l'Italia. Ma se la spia dell'accumulatore dovesse accendersi, una visita in concessionaria non sarebbe una cattiva idea.