Autore:

Marco Congiu

LO SPAZIO C'È Quante volte vi è capitato di dire “Dai, posso permettermi la nuova Ferrari Portofino ma siamo in tre in famiglia e l'auto ha solo due posti”? Bene, non dovete più preoccuparvi. Come dimostrato da queste immagini tratte dal servizio realizzato da Autoevolution, il bagagliaio della nuova Ferrari Portofino 2018 ha una capacità davvero invidiabile. Si fa presto a dire 292 litri: ma cosa ci si può caricare realmente?

UNA PERSONA Si, non avete le allucinazioni. Alla faccia di tutte le malelingue che dicono che sulle granturismo e sulle supersportive non c'è spazio nemmeno per un trolley, nel bagagliaio della Ferrari Portofino ci sta comoda – anche se un po' rannicchiata – una ragazza di statura medio-alta. Ed il suo telefono.

EN PLAIN AIR Ovviamente l'esperimento è andato a buon fine perché il tetto della Ferrari Portofino non era ripiegato, altrimenti ci sarebbero state difficoltà maggiori. La Ferrari Portofino è andata a sostituire la Ferrari California T in occasione del Salone di Francoforte 2017. Il V8 di questa sportiva del Cavallino è in grado di sprigionare 600 CV e 720 Nm di coppia, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e una velocità massima di 321 km/h.