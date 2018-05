Autore:

Giulia Fermani

USATO SICURO Comprare un'auto, per quanto si faccia attenzione a scegliere le migliori promozioni sul mercato, è sempre un bagno di sangue in termini economici. Ecco perché moltissimi italiani scelgono di mettere in garage un'automobile usata, anche se di segmento premium. Per rispondere a questa crescente richiesta DS si è allineata alle sue competitors offrendo a sua volta un servizio di usato Premium garantito: DS Certified. Il programma, oltre a offrire veicoli d’occasione del Marchio parigino attraverso il servizio specifico DS Certified - Forever DS, permette di accedere alle offerte di altri brand Premium grazie al servizio di usato generico premium Prime Certified.

FOREVER DS E PRIME CERTIFIED Il primo offre la stessa sicurezza che si avrebbe acquistando un’auto nuova: due anni di copertura per veicoli del Marchio con meno di quattro anni di anzianità e meno di 80mila chilometri, un anno di copertura per veicoli DS con anzianità da quattro a sette anni e meno di 150mila chilometri, o meno di quattro anni con un chilometraggio tra 80mila e 150mila chilometri. Il servizio Prime Certified permette di scegliere tra auto premium con un massimo di sette anni di anzianità e con meno di 150mila chilometri. L’acquisto comporta una garanzia di 24 mesi senza alcun limite chilometrico.