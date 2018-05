Autore:

Giulia Fermani

DS VERSO L'ELETTRIFICAZIONE In occasione dell’edizione 2018 dell'E-Prix di Parigi andata in scena lo scorso sabato, DS ha dichiarato di aver sviluppato una propria strategia di elettrificazione, in linea con l’andamento del settore. Nello specifico, la promessa è che a partire dal 2025 tutti i nuovi modelli saranno​ proposti -solo- in versione ibrida o elettrica. La strategia anticipata da DS è già in corso d’opera e dimostrarlo arriveranno a breve la DS 7 Crossback E-Tense 4x4 (300 cv e 50 km di autonomia) e la prima DS 100% elettrica, attesa al prossimo Salone di Parigi.