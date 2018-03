Autore:

Simone Dellisanti

SISTEMA ANTI FURBETTI Si preannunciano tempi duri per i furbetti che manomettono il chilometraggio di un'auto usata per poter guadagnare più soldi dalla sua vendita, spacciandola per una vettura più giovane. Questo grazie al dispositivo Diogene, presentato oggi a Milano, che attraverso il proprio hardware e software permette di svelare i veri chilometri del veicolo.

LA SITAZIONE Il problema della "truffa sull'usato" è un problema tutt'altro che marginale. Basti pensare che il business del chilometraggio truffaldino frutta in Italia due miliardi di euro l'anno e colpisce il 50% delle auto che girano liberamente nelle nostre strade ogni giorno. Questa pratica illegale non solo penalizza il consumatore finale dal punto di vista economico, visto che l'utente compra una vettura a un costo superiore a quello reale, ma penalizza anche concessionarie, aziende costruttrici, società di noleggio e compagnie assicurative.

COME FUNZIONA Per scoprire il reale chilometraggio, Diogene utilizza una semplice chiave ODB da collegare alla omonima presa sull'auto (quella utilizzata dalle officine e dai meccanici per controllare la vettura) per effettuare una completa "analisi del sangue" in 15 minuti circa, sfruttando degli appositi algoritmi che permettono non solo di visionare i reali chilometri percorsi (su un PDA o tablet in dotazione con l'ODB), ma anche le ore di funzionamento, quanti tagliandi ha consumato e quanti malfunzionamenti hanno acceso le spie della vettura durante la sua vita.

IL SERVIZIO Diogene sarà lanciato sul mercato a partire da aprile 2018 sotto forma di kit che comprende il PDA, la chiave ODB e i cavi di servizio in una valigia trasportabile, al costo di 3.500 euro. Il costo comprende anche il software per la diagnostica nonché gli aggiornamenti del database per tutto il 2018. Oppure, se il Kit non fa per voi potrete optare per il Servizio Diogene, in questo caso un tecnico qualificato verrà da voi per ottenere una certificazione del reale chilometraggio dell'auto interessata (sempre utilizzando Diogene) ad un costo che varia dai 30 ai 50 euro.

COMPATIBILITA' Il sistema Diogene è compatibile con un'ampia gamma di veicoli e comprende tutte le vetture di Alfa Romeo, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Jeep, Lancia, Mercedes, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Smart e Toyota.