DOVEVA ESSERE UNA SERATA NORMALE In una serata qualsiasi di metà marzo, entro in un locale per assistere a un piccolo concerto di musica live e, come per magia, mi ritrovo davanti una delle band più famose d’Italia.

LA VOCE DI SANGIORGI Non è uno scherzo ma è successo davvero alla Santeria Social Club di Milano. Due band emergenti dovevano suonare durante la serata "The Double Night - Negramaro Social Sound", alcune cover delle canzoni più belle della band leccese. Sarebbe dovuta finire qui e invece... E invece come per magia è apparso Giuliano Sangiorgi con la sua chitarra.

UN SOGNO DURATO POCO Mezz'ora di musica dal vivo, e che musica ragazzi! Peccato solo che sia durato tutto troppo poco. «Siamo contenti di aver regalato ai nostri fan una grande sorpresa: un live speciale. Siamo i primi sostenitori dei nuovi talenti, della passione che nasce dalle cantine ed arriva sui grandi palchi» ha detto Sangiorgi.

IN TOUR CON DACIA A questo punto vi starete chiedendo cosa c'entri tutto ciò con Dacia? Bè, il marchio del Gruppo Renault è sponsor del tour estivo dei Negramaro e porterà il gruppo salentino on stage con il Negramaro Amore che Torni tour stadi 2018 che partirà il 24 giugno a Lignano Sabbiadoro, spostandosi lungo lo stivale per 6 date: a Milano (27 giugno), Roma (30 giugno), Pescara (5 luglio) Messina (8 luglio) e Lecce (13 luglio).