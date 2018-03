Autore:

Giulio Scrinzi

IL MEGLIO PER TUTTO L’ANNO Se anche a voi non piace dover cambiare le gomme della macchina due volte all’anno e state cercando uno pneumatico che vi accompagni per tutte e quattro le stagioni, allora il nuovo Medallion All Season ACP1 è quello che state cercando. Si tratta dell’ultima innovazione della CST Tires, azienda già leader in Italia nella produzione di gomme per bici e ATV e che ora vuole imporsi anche nel settore dell’automotive. Cos’ha di speciale il Medallion ACP1? Garantisce il miglior grip possibile sia in estate che in inverno, oltre a offrire la massima sicurezza in qualsiasi stagione e in ogni condizione di utilizzo. Il suo prezzo? A partire da 91,50 euro.

LA SCHEDA TECNICA Entrando nei dettagli, lo pneumatico Medallion ACP1 è dotato di tasselli 3D con intaglio interno che va a incastrarsi con la lamella adiacente in presenza di una qualsiasi deformazione delle stesse, migliorando il comportamento e le prestazioni generali per una perfetta aderenza in curva e un’accelerazione più pronta, anche su strade coperte di neve o ghiacciate. I canali laterali a “V” e le scanalature longitudinali provvedono a un’efficace dispersione dell’acqua, mentre la mescola che compone questa gomma è ricca di silice ed è in grado di entrare facilmente in temperatura, garantire sempre un buon attrito e mantenere una buona aderenza anche in presenza di climi freddi o rigidi.