Autore:

Emanuele Colombo

UK: LA SVOLTA GREEN Del successo delle auto elettriche in Norvegia abbiamo parlato pochi giorni fa, ma visto che nel Paese già nel 2016 il 40 per cento dei veicoli venduti era ibrido o elettrico, non stupisce più di tanto che nel 2017 la quota di mercato delle auto verdi sia salita al 52 per cento. Più sorprendente è invece l'impennata che le auto elettriche e ibride plug-in stanno avendo in Inghilterra. Nel Regno Unito, le vendite di EV e PHEV sono infatti aumentate del 27 per cento nel 2017 rispetto all'anno precedente, con oltre 46.522 veicoli venduti nel 2017, rispetto ai 36.535 del 2016.

SPINTE DALLA POLITICA Per mettere le cose nella giusta prospettiva occorre però notare che il mercato dell'auto in Inghilterra ha subito una flessione del 5,6 per cento nel 2017, affossato dal crollo dei modelli diesel (-17 per cento): in seguito del rialzo delle tasse deciso dal governo per questo tipo di motorizzazione e complice la paventata messa al bando del gasolio in nome dell'ecologia. Logico che, messi sotto pressione, gli acquirenti si rivolgano a modelli meno osteggiati, che offrono maggiori garanzie di tenere il valore nel tempo e di permettere la libertà di movimento per cui vengono acquistati.

L'ENTUSIASMO DEI TIFOSI In ogni caso, la quota di mercato delle auto verdi si ferma a un modesto 1,8 per cento e l'ottimismo di Go Ultra Low, un'organizzazione che si occupa di promuovere le auto a basso impatto ambientale, appare forse esagerato: "Il 2017 è stato un anno stellare per le immatricolazioni di veicoli elettrici, con una forte crescita del 27 per cento che dimostra il grande appetito dei consumatori per le auto elettriche al 100 per cento e le ibride plug-in”, ha dichiarato Poppy Welch di Go Ultra Low.

CON I PIEDI PER TERRA "Ci sono già più di 130.000 veicoli elettrici sulle strade del Regno Unito, una cifra che potrebbe superare le 190.000 unità quest'anno, quando nuovi modelli arriveranno sul mercato e i consumatori realizzeranno quali vantaggi economici comporta la guida elettrica", continua Welch. Intanto, il mercato dell'auto in UK continua a valere 2,54 milioni di auto vendute. E quasi tutte hanno un motore tradizionale sotto al cofano.