Autore:

La Redazione

ATTACCO AL POTERE E se davvero, un bel giorno, il diesel venisse cacciato dall'Eden? Se i proclami di amministrazioni comunali, regionali e sovrannazionali fossero seguiti, nero su bianco, da ordinanze e leggi ostili? Accadesse ciò, i fan del gasolio sarebbero costretti a individuare un'alternativa. E non è detto che per l'ora X la propulsione elettrica sia già competitiva. Chi dovesse un dì abbandonare il caro vecchio diesel, ma per prudenza escludesse anche i motori a benzina (che siano i prossimi a salire sul banco degli imputati?), probabilmente troverà più concorrenziali forme di alimentazione con maggior esperienza alle spalle.

GUIDA CHE TI PASSA Si parla, al momento, soltanto di scenari. Oggi il diesel è vivo e vegeto, coi grandi costruttori che promettono tecnologie sempre più pulite ed efficienti, e i casi di proibizionismo che appaiono ancora abbastanza isolati. Ma non si sa mai, ed è per questo che abbiamo passato al setaccio i listini e classificato tutti i modelli alimentati in modo non tradizionale. Per farsi così trovare pronti al peggio. Il metano e il Gpl, innanzitutto. Ma anche l'ibrido, sempre più popolare persino alle nostre latitudini. Per ciascuna alternativa al diesel (risparmiando per il momento la benzina), la nostra guida completa. Tecnica, filosofia, mercato. Buona lettura.