Autore:

Lorenzo Centenari

QUEL RAMO DEL LAGO... Quando le sponde di uno specchio d'acqua si trasformano in un set holliwoodiano. Sulle rive del Lago di Como accade tutti gli anni, e il 2018 non farà eccezione. Dal 25 al 27 maggio, torna a Cernobbio l'esclusivo Concorso d'Eleganza Villa d'Este, nientemeno che il contest di bellezza riservato alle auto d'epoca più prestigioso in assoluto. La mecca mondiale dei proprietari e appassionati di veicoli storici a due, tre e quattro ruote. A Villa d'Este 2018, evento organizzato da BMW Group Classic e Grand Hotel Villa d'Este, in gara 51 automobili e 30 tra moto e sidecar di differenti epoche storiche.

DIVE DEL CINEMA Tema individuato per l'edizione 2018 del celebre Concorso d'Eleganza è proprio "Hollywood on the Lake". Auto e moto popoleranno un vero e proprio set cinematografico, sia nell’area del Grand Hotel Villa d'Este, sia nei vicini Giardini di Villa Erba. E in omaggio al leit motive holliwoodiano, nel Padiglione Centrale di Villa Erba BMW Group Classic presenterà anche lo spettacolo "Movie Cars and Bikes", esposizione all'interno della quale vedere da vicino tutte le auto che hanno ricoperto ruoli importanti nei maggiori film del Novecento. La Mini di Mister Bean, le Aston Martin di James Bond, e tante altre ancora.

DA TUTTO IL MONDO I proprietari delle auto che verranno giudicate dal Comitato Selezionatore, modelli prodotti tra il 1909 e il 1985 appartenenti a 28 Costruttori differenti, provengono da 15 Paesi diversi. Dodici veicoli arriveranno a Villa d'Este dagli Stati Uniti, sette dall’Italia, altrettanti dalla Svizzera. All'ottava edizione giunge poi il Concorso di motociclette, richiamo a sua volta per possessori di esemplari d'epoca da sei nazioni. Tutte le moto sono state costruite tra il 1907 e il 1969 da 25 Case diverse. Coerentemente con il tema di quest’anno, a Cernobbio partecipano anche veicoli a due ruote che hanno lasciato la propria impronta nel cinema.

IL CONCORSO AUTO Otto, per le auto, le categorie di valutazione

Classe A

I Titani: Polvere, fango e rischio (dal 1900 al 1939)

Classe B

Da Manhattan a Mayfair: L‘età d‘oro dell’opulenza automobilistica (dal 1918 al 1939)

Classe C

Plasmate dal vento: Le berline dell’epoca Art Deco (dal 1925 al 1940)

Classe D

Nuovo mondo, nuove idee: La storia delle Gran Turismo (dal 1945 al 1965)

Classe E

La velocità incontra lo stile: L’affermazione delle auto sportive e da competizione (dal 1950 al 1970)

Classe F

Quando il sesso era sicuro e le corse pericolose: Formula 1! (dal 1950 al 1988)

Classe G

Hollywood sul lago: Le stelle del cinema (dagli anni Venti agli anni Trenta)

Classe H

Perfettamente conservate: Archeologia automobilistica (dal 1900 al 1980)

IL CONCORSO MOTO Il Gruppo di partecipanti delle moto storiche è invece suddiviso in cinque categorie.

Classe A

Gli anni d‘oro delle motociclette americane dal 1907 al 1917

Classe B

Lusso a 3 ruote: sidecar degli anni Venti e Trenta (1920 – 1939)

Classe C

Le vincitrici italiane: motociclette 250 GP dal 1949 al 1963

Classe D

Una nuova veste per le motociclette inglesi e tedesche dal 1960 al 1970

Classe E

Design motociclistico: Concept Bike e Prototipi di nuova concezione

GIUDICE SUPREMO Di alto livello la giuria. L'assegnazione del premio "Best of Show" e il premio di categoria saranno assegnati da un team presieduto (come avviene dal 2004) da Lorenzo Ramaciotti, già responsabile del design presso Pininfarina e il Gruppo FCA. A Ramaciotti si aggiungono Ian Cameron (capo designer di Rolls-Royce fino al 2012), il giornalista americano e storico automobilistico Winston Goodfellow, Harm Lagaaij (ex capo designer di Ford, BMW e Porsche), l'ex progettista della Scuderia Ferrari Mauro Forghieri, lo storico dell‘automobilismo Adolfo Orsi, e altri esperti di caratura mondiale.

IL PROGRAMMA Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2018 inizia dunque venerdì 25 maggio 2018 con l'arrivo dei partecipanti e la presentazione di una concept bike BMW Motorrad. Sabato 26 maggio alle 14 è prevista la parata delle moto sulle strade di Cernobbio: il convoglio si muoverà da Villa Erba a Villa d'Este. Nel pomeriggio sarà consegnata la "Coppa d'Oro Villa d'Este", mentre domenica 27 i partecipanti al concorso di bellezza si presenteranno al pubblico nel parco di Villa Erba. Alla sera, l'annuncio solenne del vincitore assoluto. Al quale, oltre al titolo "Best of Show", andrà il "Trofeo BMW Group".