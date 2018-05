Autore:

Giulia Fermani

LA CABRIO SI FA (PIU') POP Cultura pop in salsa française: ​dal momento del lancio, nel '68, è sempre stato questo il sentimento che ha ispirato -e che ispirava- la cabriolet Mehari, che proprio quest'anno compie mezzo secolo. L'originale signorina d'Oltralpe, per tutto questo tempo, non è rimasta seduta sugli allori ma si è adattata, adattandosi al cambiamento del mercato, come dimostra la versione 100% elettrica E-Mehari anata in scena appena due anni fa. E proprio la E-Mehari è servita come base per la realizzazione della versione celebrativa del cinquantesimo compleanno dell'iconica cabriolet, che grazie al lavoro dello stilista Jean-Charles de Castelbajac si è tramutata in una Art Car allegra e colorata. Guarda il video.