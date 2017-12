Autore:

Giulia Fermani

SICUREZZA IN AUTO “Due gocce di pioggia e la gente si dimentica come si guida” quante volte avete sentito queste parole? La verità è che, al di là delle capacità personali, in caso di pioggia guidare con la pioggia è pericoloso e richiede la massima attenzione. Per aiutarvi Carglass ha messo a punto il trattamento per parabrezza Rain Repellent che, servendosi di un film a bassissima aderenza permette di far scorrere velocemente l’acqua sul parabrezza per migliorare la visibilità. L’offerta di Carglass comprende anche un check-up gratuito e la sostituzione delle spazzole usurate con quelle a marchio Bosch.

I VANTAGGI DEL TRATTAMENTO I tecnici di Carglass, dopo aver pulito a fondo il vetro, distendono il liquido sul vetro, assicurandosi che il film copra interamente ed omogeneamente il parabrezza. Il vantaggio più importante e tangibile che garantisce il trattamento Carglass Rain Repellent è una visibilità migliorata del 30%, soprattutto in caso di pioggia intensa e durante le ore notturne. Altri plus sono il fatto che grazie a questo sistema si registri una riduzione degli insetti accumulati sul parabrezza alla fine di un viaggio, oltre che di ghiaccio e brina sul parabrezza, e una maggiore durata tergicristalli che, potendo essere utilizzati meno del solito, ci mettono di più a usurarsi.