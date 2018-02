Autore:

Matteo Gallucci

INDAGINE E SONDAGGIO Cosa vi aspettate dai vostri pneumatici? Con questa semplice ma fondamentale domanda il produttore di pneumatici Bridgestone ha commissionato un'estesa indagine di mercato a campione per scoprire le priorità degli automobilisti. È nato così il nuovo Bridgestone Turanza T005, pneumatico touring estivo entrato in gamma da gennaio 2018 e provato in diverse situazioni nel centro di sviluppo di Aprilia vicino a Roma.

MISURE E SEGMENTO Il Bridgestone Turanza T005 è un nuovo prodotto premium che può essere equipaggiato da auto di diversi segmenti: dalla piccola Audi A1 fino all'ammiraglia Lexus LS (primo equipaggiamento) con misure che vanno dai 15 ai 19 pollici. Questa forbice sarà ancora più ampia visto che il costruttore giapponese ha già annunciato di volere inserire in gamma anche le misure di 14 e 21 pollici entro il 2019.

PAROLA D'ORDINE? SICUREZZA Lo sviluppo degli pneumatici è quanto di più difficile si possa trovare nel mondo dell'automotive. I fattori da tenere in considerazione sono molti e bisogna sempre prendere una decisone che favorirà un aspetto a discapito di un'altro: uno pneumatico sportivo avrà maggiore tenuta in curva ma durerà meno a differenza di uno pneumatico per utilizzo quotidiano che dovrà salvaguardare i consumi carburante piuttosto che grip in curva ad alte velocità. È bene ricordare che gli pneumatici sono l'unico contatto con la strada e possono cambiare completamente il comportamento dinamico delle nostre vetture oltre ad essere fondamentali a livello di sicurezza. Vista la loro importanza è bene controllarli almeno una volta al mese soprattutto quando si viaggia a pieno carico variando le pressioni indicate dal costruttore. Viaggiare a pneumatico finito aspettando le scadenze imposte dalla legge per la sostituzione stagionale è un comportamento molto pericoloso oltre che illegale e sanzionabile con multa, fermo del veicolo e decurtazione di 3 punti dalla patente.

ETICHETTA E QUIZ Ribaditi questi concetti base cosa hanno risposto gli automobilisti europei interrogati da Bridgestone? Le circa 23.000 persone coinvoltenel "quizzone" hanno espresso la loro preferenza su tre concetti chiave: la tenuta di strada sul bagnato, la durata nel tempo e un buon punteggio di etichetta. Ebbene sì, l'etichettatura, ovvero la valutazione obbligatoria dal 2012 per ogni pneumatico, è diventato un fattore molto importante per la maggior parte degli automobilisti e guadagnarsi il voto migliore A sposterà molti clienti piuttosto che essere "etichettati" con il voto peggiore G. Su questa scala vengono valutati i valori di sicurezza su fondo bagnato, il rumore da rotolamento e l'impatto sui consumi di carburante del veicolo. Il nuovo Bridgestone Turanza 005 è stato valutato A per la tenuta sul bagnato e B per l'impatto sul consumo carburante.

CERTIFICAZIONE I nuovi Bridgestone Turanza T005 sono stati comparati con i principali competitor dall'ente tedesco indipendente TUV e i risultati di frenata sul bagnato, stabilità e precisione in curva sono stati certificati come i migliori. Lo abbiamo potuto verificare anche noi a bordo di una VW Golf e su una Mercedes Classe C svolgendo esercizi di frenata d'emergenza e scarto ostacolo sia su fondo asiutto che bagnato. Con una compatta sportiva, Audi TT, abbiamo effettuato anche il test di tenuta in curva su fondo bagnato girando attorno ad un grosso anello (steering pad) a velocità sostenuta e costante. Anche qui la sensazione di grande tenuta, solidità e sicurezza è sempre stata avvertita in tutte le condizioni.

RIDISEGNATO E LONGEVO Il Bridgestone Turanza T005 va a sostituire il modello T001 Evo ma mantiene al 90% la composizione in silice per la superficie esterna. Questo materiale è fondamentale per far diminuire la resistenza al rotolamento e migliorare l'impatto sui consumi di carburante e la sua durata nel tempo. Tutto nuovo, invece, il disegno del battistrada che si contraddistingue per le scanalature e intagli laterali più marcati per evitare l'effetto di aquaplaning. Il peso della struttura interna è stato ridotto e Bridgestone dichiara che il Turanza T005 riesce a durare per quasi 40.000 chilometri.