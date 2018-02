Autore:

Lorenzo Centenari

UN BONUS DA PROFESSIONISTI Come un buon padre che abbia a cuore la carriera dei suoi figli. E allora li convoca, li interroga sulle loro esigenze, e a ciascuno offre un contributo su misura. Dopo il successo registrato dalla prima ondata, con le risorse esauritesi ben prima della data di scadenza, FCA rinnova l'impegno con le aziende ed i professionisti raddoppiando il plafond destinato al Bonus Impresa, un fondo che ora ammonta a 20 milioni di euro e acquista una portata Maxi. Per pmi, lavoratori autonomi e partite Iva, fino al 31 marzo 2018 sconti su tutti i modelli del Gruppo, nessuno escluso.

CHI PRIMA ARRIVA, MEGLIO ACQUISTA Bonus Impresa Maxi è il nome della campagna promozionale che FCA Group rivolge a società e liberi professionisti e che si esprime in un bacino di 20 milioni di euro da erogare sottoforma di incentivi individuali validi su qualsiasi vettura Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Abarth. La promozione è valida anche in assenza di permuta o rottamazione. Per aderire, è sufficiente scaricare il voucher dal sito internet dedicato e presentarlo in concessionaria. Visti i precedenti, meglio affrettarsi: l'iniziativa è a orologeria, solo fino a esaurimento fondi.

LA REGOLA DEL 20(%) Qualche esempio? Grazie a Bonus Impresa Maxi, su Fiat 500X è possibile risparmiare fino a 4.000 euro, per una quota del 17% sul prezzo di listino, mentre sul monovolume 500L lo sconto raggiunge i 4.400 euro, un valore cioè pari al 20% netto del costo totale. Di 5.500 euro la somma che viene presa in carico dal Bonus nel caso di Jeep Renegade, altro modello che ad aziende e partite Iva viene a costare il 20% di meno. Idem per Jeep Compass: sconto di 7.000 euro. Si aggira attorno al 22%, infine, il contributo per Alfa Romeo Giulia (-9.500 euro), col listino di Alfa Romeo Stelvio che beneficia a sua volta di un taglio del 18% (-9.000 euro). Mmm...