Autore:

Lorenzo Centenari

AMMUTINAMENTO Guidi spensierato e coccolato da ogni comfort. E all'improvviso il motore si spegne, apparentemente senza un perché. Non esattamente un episodio gradevole, per non dire che in certi casi l'anomalia può addirittura risultare fatale. Nuove grane per BMW: in Gran Bretagna, il Gruppo ha intrapreso un maxi richiamo che coinvolge nel complesso 312.000 esemplari appartenenti alla gamma diesel e benzina di Serie 1, Serie 3, Z4 ed X1. L'iniziativa è circoscritta al mercato britannico: esclusa al momento l'Italia.

ELETTRO-GRANE Il periodo di fabbricazione delle vetture interessate dalla campagna corre da marzo 2007 ad agosto 2011. BMW avrebbe optato per un richiamo collettivo in seguito a un'indagine interna: le auto in questione sarebbero afflitte da noie all'impianto elettrico che potrebbero sfociare nello spegnimento senza preavviso del propulsore. Già nel 2017, sempre in UK, l'Elica aveva dovuto richiamare 36.000 veicoli e fare i conti con un problema analogo. Quella volta, costato la vita a un automobilista.