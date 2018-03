Autore:

Lorenzo Centenari

NEW EXPERIENCE Assaporare il piacere di guida, conoscere ogni lato del carattere della propria auto. Le non avrà più segreti, voi marcerete con sicurezza e consapevolezza. Scatta ufficialmente la stagione 2018 della BMW Driving Experience, la scuola di guida sicura avanzata del Gruppo BMW. Numerose novità, lo spirito di sempre. Quello di unire il divertimento con la responsabilità, la tecnologia con le doti umane. Su quattro ruote, ma anche su due. Attiva dal 2006 e con alle spalle circa 23.000 corsi erogati, dal 2009 i corsi offerti a titolo gratuito dalla rete di concessionari BMW hanno acquistato anche il sigillo di garanzia ministeriale.

SICUREZZA IN PRIMIS Breve riepilogo: la BMW Driving Experience offre ai partecipanti una giornata in pista durante la quale approfondire il tema della guida sicura ed esercitarsi ad affrontare in maniera corretta l'intera gamma di possibili situazioni di pericolo. Guida sicura, quindi, ma anche guida sportiva, prevenzione delle situazioni critiche, tecniche d’intervento. Il programma segue una logica formativa focalizzata a una percezione avanzata della circolazione: piacere di guida e facilità di spostamento, ma anche i pericoli dovuti al caso, al meteo, ai comportamenti propri e a quelli altrui.

GARANTISCE STOHR BMW Driving Experience è una cosa sola con GuidarePilotare, la struttura fondata dall'ex pilota di Formula 1 Siegfried Stohr: preparazione e professionalità degli istruttori sono una garanzia coltivata in oltre 30 anni di esperienza. Domare l'esuberanza di una BMW M2, a fine giornata potrebbe diventare routine. Così come prendere le misure una X6 M, e dare del tu a una M5. Complessivamente, l’edizione 2018 prevede un monte di 1.400 corsi di guida sicura avanzata (numerosa l'offerta di programmi specifici), tra i quali sono disponibili fino a 168 corsi per partecipanti disabili. Clicca qui per il calendario.

BMW PER IL SOCIALE Dopo il successo di partecipazione dello scorso anno, BMW Driving Experience e BMW Group Italia - come parte del proprio programma di Corporate Social Responsibility - sposano dunque la causa di SpecialMente e del suo impegno nel sociale. I corsi vengono così nuovamente estesi alle persone disabili, favorendo la loro integrazione in un contesto paritario, senza alcuna forma di differenziazione. Per ogni tappa, a SpecialMente saranno riservati fino a 12 posti, all’interno dei 100 disponibili di volta in volta. A disposizione, una speciale flotta di vetture a controllo elettronico preparate da Guidosimplex.

RIDE & DRIVE Per un’esperienza di guida a 360 gradi all’interno del marchio, infine, la stagione 2018 apre per la prima volta anche alle moto. La BMW Motorrad Dynamic Experience consentirà ai partecipanti di testare i modelli più sportivi della gamma BMW Motorrad e vivere l’emozione di un giro di pista a bordo di un esemplare BMW M. I test ride, gratuiti, sono disponibili presso la rete BMW Motorrad. Giornata articolata su due distinte fasi: dapprima, il briefing teorico, successivamente si procede a una prova su strada guidati dagli istruttori. Chiude il programma la sessione “Tech&Fun” all’interno del paddock. E in Casa BMW, sarete amici anche delle due ruote.